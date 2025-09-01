Cronaca

SARONNO – Incidente stradale ieri pomeriggio in via Pola a Saronno, dove attorno alle 15.45 si sono scontrate due automobili. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, un 20enne e una donna di 45 anni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, insieme ai carabinieri della Compagnia cittadina per tutti i rilievi del sinistro. I feriti, soccorsi in codice verde, sono stati trasportati all’ospedale di Saronno, con seguente arrivo al pronto soccorso.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente, anche al fine di chiarire con precisione le eventuali responsabilità, come è da prassi in simili circostanze.

(foto archivio)

01092025