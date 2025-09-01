Città

SARONNO – L’inizio dell’anno scolastico è sempre più vicino, ma in alcune scuole le dirigenze sono ancora assenti. Per rimediare al problema, l’ufficio scolastico regionale ha nominato i reggenti che, temporaneamente, guideranno le scuole che sono rimaste prive di una direzione.

Il nome più noto nel saronnese è sicuramente quello di Gabriele Musarò, ex assessore all’istruzione e attuale dirigente dell’Istituto comprensivo Da Vinci di Saronno, ha visto assegnarglisi la reggenza dell’istituto Aldo Moro, una realtà in cui ha ricoperto, fino allo scorso anno, il ruolo di vicepreside.

Raffaella Ferrari, dirigente scolastica dell’Istituto Dante Alighieri di Cassano Magnago, sarà reggente all’istituto Galileo Galilei di Tradate. Restando a Tradate, anche l’istituto Montale vedrà la reggenza temporanea di Paola Sumiraschi, già dirigente del Geymonat. Un nome conosciuto nella zona è anche quello di Stefania Bossi, in passato reggente dell’istituto comprensivo di Uboldo e dirigente dell’istituto Pertini di Busto Arsizio, che, a partire da settembre, prenderà la reggenza dell’istituto comprensivo Facchinetti di Castellanza.

Infine, l’istituto Salvo D’Acquisto di Lonate Ceppino avrà alla reggenza Silvia Sommaruga, dirigente del Varese 3.

