SARONNO – Dopo la denuncia di una mamma saronnese che ha raccontato in una lettera indirizzata alla sindaca Ilaria Pagani le molestie verbali subite dalla figlia 24enne nei pressi della stazione, arriva anche l’intervento di Novella Ciceroni, capogruppo di Obiettivo Saronno, che sui social ha rilanciato il tema della sicurezza in città.

Secondo Ciceroni “nel mese di agosto tante sono state le segnalazioni di questo tipo che mi sono arrivate. Da via Mazzini, da via Ferrari, da via Leonardo Da Vinci, dalla Stazione, da piazza De Gasperi”.

La presidente della lista civica indipendente Obiettivo Saronno punta il dito contro l’amministrazione comunale: “Non si è vista ancora alcuna azione concreta sulla sicurezza da parte della nuova amministrazione. Anzi, il disagio che viviamo è aumentato”.

Un intervento che si aggiunge alle preoccupazioni già espresse da cittadini e famiglie, che chiedono maggiore attenzione e misure efficaci per contrastare fenomeni che alimentano insicurezza, in particolare nelle aree più frequentate come la stazione e le vie del centro.

