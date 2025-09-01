Softball

SARONNO – Ci sono anche quattro giocatrici del territorio tra le convocate nella Nazionale italiana di softball che parteciperà al Campionato Europeo, in programma dal 7 al 13 settembre a Praga. Il manager azzurro Craig Montvidas ha ufficializzato nelle scorse ore la lista definitiva di 17 atlete che affronteranno il percorso di preparazione.

Nel gruppo spiccano le saronnesi Alessandra Rotondo (foto) e Christina Toniolo, veterane della formazione tricolore, insieme a McKenzie Barbara, italo-americana tesserata dell’Inox Team Saronno, che raggiungerà la squadra dopo aver concluso la stagione negli Stati Uniti con Texas A&M. Convocata anche Melany Sheldon, in forza alla Rheavendors Caronno Pertusella.

Completano il roster altre giocatrici provenienti da club come Mkf Bollate (Alice Nicolini, Giulia Longhi, Elisa Cecchetti e Laura Bigatton), Forlì, Pianoro, Collecchio e dal campionato statunitense, tra cui Isabella Dayton, ex Saronno ora di nuovo oltreoceano.

La Nazionale si è radunata ieri, 31 agosto, a Saronno, per poi svolgere gli allenamenti da oggi 1 al 3 settembre al campo di Bariola di Caronno Pertusella, dove il 2 settembre è previsto un test amichevole contro la Spagna. La partenza per Praga è fissata per il 4 settembre.

