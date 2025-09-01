iltra2

TRADATE – Il progetto della Polizia locale di Tradate, inizialmente escluso dal bando regionale, sarà realizzato grazie a un rifinanziamento deciso da Regione Lombardia. A partire dal prossimo anno arriveranno 20mila euro destinati all’acquisto di strumenti utili per la sicurezza cittadina.

L’iniziativa comprende bodycam, dashcam, nuovo etilometro e telecamere per la videosorveglianza del parco di Villa Centenari. Un pacchetto di dotazioni che, come sottolinea il comandante Claudio Zuanon, non era stato ammesso nei mesi scorsi a causa del basso numero di agenti e dell’assenza di convenzioni con altri comuni. Il recente assestamento di bilancio regionale ha però rimesso in gioco le proposte escluse, stanziando complessivamente 3,5 milioni di euro. Tradate, così, rientra tra i beneficiari.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09