Volley

CARONNO PERTUSELLA – È terminata la prima settimana di preparazione per la Pallavolo Caronno, formazione maschile di Serie B. Un avvio intenso ed entusiasmante, con i giocatori che hanno lavorato duramente per ritrovare la miglior condizione fisica in vista della nuova stagione. Gli allenamenti si sono concentrati in palestra, con esercizi mirati al potenziamento muscolare e alla resistenza, ma non sono mancate sessioni alternative. La squadra ha infatti sfruttato anche la piscina, dove nuoto ed esercizi specifici hanno permesso di migliorare agilità e mobilità, con un impatto fisico ridotto ma altrettanto efficace.

Il programma non si ferma qui: nelle prossime settimane i giocatori caronnesi continueranno con nuove sessioni sia in acqua che sulla sabbia, arricchendo così la preparazione con stimoli diversi e utili per affrontare al meglio l’avvio del campionato.

(foto: la Pallavolo Caronno si è anche allenata in piscina, in vista della prossima stagione agonistica nel campionato di serie B)

01092025