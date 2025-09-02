Città

SARONNO – Piazza Libertà diventa un palco a cielo aperto per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico. Sabato 13 settembre dalle 19 è in programma il concerto “Back to School”, una serata di musica e festa promossa dall’assessorato alla cultura e politiche educative e dall’assessorato ai giovani del Comune di Saronno.

L’iniziativa vuole essere un momento di comunità e di condivisione per studenti, famiglie e cittadini. “Con ‘Back to School’ – dichiara Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura e Politiche educative – vogliamo augurare un buon inizio a tutti gli studenti e a tutte le studentesse e alle loro famiglie, creando un momento di festa e di connessione per la nostra comunità”

“Cogliamo l’inizio del nuovo anno scolastico – rimarca sLucy Sasso, assessora ai Giovani, Pari opportunità, Innovazione e Promozione del Territorio – per dare più spazio e voce ai nostri giovani, che sono le vere sentinelle dei bisogni della nostra comunità. Siamo felici di collaborare e valorizzare gli artisti locali e la loro passione per la musica”,

Sul palco si alterneranno le band giovanili Sovversiva, Spazi Liberi e Statick, seguite dai rappers dello Spazio Giovani Be Net 2. Gran finale con i Vaeva, gruppo indie-rock nato nel 2022 vicino a Monza e formato da cinque ventenni: Sara (voce), Jacopo (batteria e voce), Edoardo (chitarra e voce), Gabriele (chitarra) e Michele (basso). Partiti come cover band, si sono fatti conoscere con brani inediti suonati nelle strade e nei locali di Milano, esprimendo nei testi il loro mondo, tra entusiasmo e incertezze.

Il concerto si svolgerà in contemporanea con lo Sbaracco di fine estate, in programma venerdì 12 e sabato 13 settembre con i negozi del centro aperti e tante occasioni di shopping a prezzi ribassati.

L’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti. In caso di maltempo, la serata sarà recuperata sabato 20 settembre.

(foto archivio)

