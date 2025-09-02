Softball

SARONNO – La Robur Saronno muove i primi passi verso la nuova stagione in Serie B Interregionale maschile, categoria in cui i biancazzurri sono stati retrocessi al termine dell’ultimo campionato. La società sta costruendo il roster puntando su un mix di giocatori confermati, nuovi arrivi e giovani prospetti provenienti anche dal vivaio del Cantù.

Tra le certezze su cui ripartire c’è Tommaso Tolotti, classe 2007, guardia di 180 centimetri, che vestirà ancora la maglia della Robur. Giovane ma già apprezzato per energia e applicazione, Tolotti rappresenta un tassello importante nel progetto di valorizzazione dei ragazzi cresciuti nel settore giovanile e già affacciatisi alla prima squadra.

La conferma di Tolotti si inserisce in una strategia che guarda al futuro senza rinunciare alla competitività immediata: accanto ai volti noti e ai veterani, infatti, troveranno spazio anche nuovi innesti e diversi giovani che daranno freschezza e profondità al gruppo.

