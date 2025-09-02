Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ambizioni, progetti e promozione, queste le parole cardine della presentazione della stagione 2025-2026 della Caronnese avvenuta nella tarda mattinata di oggi 2 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella. All’evento di apertura della nuova stagione presenti, oltre il sindaco di Caronno Marco Giudici, numerosi membri della società rossoblu tra cui il presidente Egidio Terenziani, il direttore sportivo Emiliano Nitti, il vice presidente Riccardo Gioia e il responsabile comunicazione e marketing Fabrizio Volontè.

Il presidente Terenziani da il via alla presentazione della nuova stagione prendendo per primo la parola: “Per noi questo è il terzo anno di gestione della Caronnese, durante la scorsa stagione abbiamo sfiorato sia sul campo che sulla carta tramite ripescaggi la Serie D ma questo risultato ci ha fatto prendere consapevolezza delle nostre qualità. Siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati anche dal settore giovanile che negli ultimi anni si era un po’ perso. Nonostante il Como non si allenerà più a Caronno noi continueremo ad avere un rapporto stretto con la società che ci farà crescere soprattutto con i giovani”.

Continua il presidente rossoblu: “Per la prossima stagione rinnoviamo le stesse ambizioni della scorsa, purtroppo il girone sarà ancora più difficile dello scorso ma il nostro obbiettivo resta quello di salire in D“. Infine Terenziani conclude riguardo la squadra femminile: “La grossa novità di quest’anno è l’introduzione della squadra femminile, una realtà ambiziosa che partirà dalla Serie C con l’obbiettivo di salire in B”.

Successivamente prende parole il direttore sportivo Emiliano Nitti che rimarca gli obbiettivi stagionali e il punto sul calciomercato fatto durante l’ultima sessione estiva: “Puntiamo a vincere e fare bene sia nel settore giovanile che femminile e prima squadra, in queste categorie riteniamo che la differenza la fanno il gruppo e la preparazione atletica motivo per cui in prima squadra abbiamo cambiato pochi giocatori rispetto all’anno precedente andando ad aumentare, però, la profondità della rosa aggiungendo qualità ed esperienza. Per quanto riguarda la squadra femminile, abbiamo preso diverse calciatrici di esperienza che potranno sicuramente fare la differenza”. Gli obbiettivi, però, non sono solamente sportivi come ribadisce il vicepresidente Riccardo Gioia: “Il nostro è un progetto differenziante che non punta solo a risultati sportivi ma anche a quelli sociali ed educativi rendendo la prima squadra anche un modello per i più piccoli”.

Ad essere ambizioso è anche l’allenatore della Caronnese Michele Ferri: “Ringrazio la società per avermi rinnovato la fiducia, ho la fortuna di avere a disposizione un gruppo valido con cui vogliamo e possiamo ripeterci provando a fare meglio dell’anno scorso, non sarà facile in questo girone ma noi cercheremo di farci trovare pronti”. A chiudere l’evento di presentazione della nuova stagione è, infine, il primo cittadino di Caronno Pertusella Marco Giudici che sottolinea l’importanza di una squadra come la Caronnese nella comunità: “Caronno è anche conosciuta in giro per i risultati di questa squadra, l’amministrazione è stata sin da dubito vicina alla nuova proprietà, il nostro augurio è quello di vincere tutte le partite”. Conclude, infine, il sindaco con un elogio come calciatore e come persona al capitano Federico Corno, ormai bandiera rossoblu.