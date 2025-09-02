Softball

CARONNO PERTUSELLA – Il maltempo di questa mattina – che nella vicina Saronno ha provocato alcuni allagamenti come in stazione e nei principali sottopassi stradali – ha anche reso impraticabile il campo di Bariola, costringendo al rinvio la prima delle due amichevoli tra Italia e Spagna di softball. Le partite si disputeranno oggi a partire dalle 10, una di seguito all’altra, con ingresso libero per gli spettatori.

La nazionale azzurra è in ritiro da domenica a Saronno e da lunedì si allena a Bariola in vista degli Europei di Praga, al via la prossima settimana, dove è attesa tra le protagoniste. Nel roster figurano anche atlete locali: Melany Sheldon (Rheavendors Caronno) e Alessandra Rotondo, Mckenzie Barbara e Christina Toniolo (Inox Team Saronno). La partenza per la Repubblica Ceca è prevista giovedì, guidata dal tecnico Craig Montvidas.

