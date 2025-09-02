Castiglione Olona: al Castello di Monteruzzo torna “Smoke in the Castle”
2 Settembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – Domenica 7 settembre il borgo ospiterà la seconda edizione di “Smoke in the Castle”, la gara di barbecue organizzata dal Comune insieme al BBCÜ Team Castiglione Olona. L’evento rientra tra le tappe del Campionato italiano di barbeque ed è aperto a chiunque desideri partecipare.
A partire dalle 9.30, nel Castello di Monteruzzo in via Marconi 1, i team si sfideranno nella preparazione di piatti rigorosamente cotti al BBQ, con una giuria specializzata chiamata a decretare il vincitore. La manifestazione andrà avanti fino alle 21, proponendo un ricco programma di attività pensate per tutte le età.
Non mancheranno stand gastronomici con specialità come pulled pork, ribs e altre preparazioni curate dal BBCÜ Team, esposizione di auto americane, parco giochi con gonfiabili e musica dal vivo: tre gruppi si alterneranno sul palco per animare l’intera giornata, che promette di essere un viaggio nel cosiddetto “American Dream”.
La domenica a Castiglione Olona offrirà anche altre occasioni: nel borgo antico, infatti, si terrà la tradizionale Fiera del Cardinale con una novantina di espositori dedicati ad artigianato, antiquariato, collezionismo, vinili, oggetti vintage, libri antichi e hobbisti. Inoltre i musei cittadini resteranno aperti e visitabili.
(foto archivio: un precedente evento al Castello di Monteruzzo)
