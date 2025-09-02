iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 7 settembre il borgo di Castiglione Olona ospiterà la tradizionale Fiera del Cardinale, appuntamento che dal 1978 anima ogni prima domenica del mese il centro storico dalle 9 alle 18. La manifestazione si snoderà attorno a piazza Garibaldi, lungo le vie e all’interno delle corti quattrocentesche, trasformando il cuore del paese in un vivace mercatino dedicato ad antiquariato, artigianato e collezionismo. Anche questo mese si registra il tutto esaurito: saranno infatti novanta gli espositori presenti, con proposte che spaziano da libri antichi a vinili, da oggetti vintage a pezzi da collezione, senza dimenticare gli hobbisti e i maestri artigiani.

Non mancheranno i sapori tipici: tra i banchi anche prodotti sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci, a richiamare i tanti visitatori appassionati di enogastronomia.

Spazio anche all’arte e alla cultura con l’apertura straordinaria dei principali monumenti cittadini: il Museo Branda Castiglioni e il [MAP] Museo Arte Plastica (10.30-13 e 14-18), il Museo della Collegiata con orario continuato 10-18. All’interno del Museo Arte Plastica sarà inoltre visibile “Transiti”, opera realizzata dall’artista varesino Fausto Bianchi insieme agli studenti dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni.

La Fiera del Cardinale si svolgerà anche in caso di pioggia, pur senza la garanzia della presenza di tutti gli espositori.

