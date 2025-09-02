Saronnese

UBOLDO – Un traguardo speciale per un’uboldese ma anche per la comunità: Fernanda Giampietri ha festeggiato questa mattina i suoi 100 anni circondata dall’affetto dei familiari e dalla vicinanza delle istituzioni locali.

A portare gli auguri a nome di tutta la cittadinanza sono stati il sindaco Luigi Clerici e la vicesindaca Laura Radrizzani, che hanno consegnato un omaggio floreale accompagnato da un messaggio ufficiale. Nel testo, firmato dal primo cittadino, si legge: “Le congratulazioni più affettuose per una vita vissuta con gioia e con passione, grande tanto nella modestia quanto nella forza e nella capacità di affrontare i problemi della vita. Queste caratteristiche hanno fatto di Lei, signora Fernanda, una persona davvero esemplare, orgoglio dei Suoi cari ed esempio per tutti noi. Con l’auspicio che la vita Le riservi solo momenti felici come questo, Le porgo a nome di tutta la comunità uboldese i più sinceri auguri di buon compleanno”.

L’incontro è stato un momento di festa e di emozione, che ha unito istituzioni e familiari per celebrare un secolo di vita ricco di esperienze e valori.

