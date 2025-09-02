Saronnese

GERENZANO – Una buona notizia per il Corpo Musicale Santa Cecilia e per l’intera comunità: il Comune ha individuato una nuova sede in via Manzoni 6, negli spazi dell’ex biblioteca per lo storico e amatissimo sodalizio. Una decisione accolta con entusiasmo dalla comunità e dagli stessi musicisti, che da quasi un secolo accompagnano la vita culturale del paese.

La storica sede della banda era stata gravemente danneggiata dalla violenta grandinata dell’estate 2023, che aveva reso inagibile l’edificio. Da allora, l’associazione aveva dovuto arrangiarsi in spazi provvisori, senza però mai interrompere le proprie attività. Con la delibera approvata lo scorso 23 agosto, la giunta comunale ha concesso gratuitamente in comodato d’uso i locali comunali per sei anni, rinnovabili, con l’impegno per l’associazione di farsi carico delle spese di gestione.

Grande la soddisfazione della sindaca Stefania Castagnoli, che ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto: “Come sindaco sono davvero contenta di poter annunciare che abbiamo finalmente dato una nuova sede al Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano, che è una realtà storica e un punto di riferimento importante per la nostra comunità”. E prosegue: “Oltre a risolvere tutti i danni causati dalla violenta grandinata del 2023, che ha richiesto tempo, interventi significativi e impegno straordinario da parte del Comune, stiamo mettendo in cantiere nuove iniziative per il paese. È stato un lavoro complesso, che ha richiesto doppio sforzo e grande dedizione, ma conferma la volontà dell’Amministrazione di guardare al futuro con concretezza e responsabilità. Ora auspico che i cittadini partecipino ai prossimi eventi del 13 settembre e accompagnino con la loro presenza il Corpo Musicale Santa Cecilia nella nuova sede”.

