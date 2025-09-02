Ieri su ilSaronno: controlli nelle stazioni, nuova guida al collegio Castelli e un ciclista investito
2 Settembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì primo settembre, spiccano i pattugliamenti straordinari della Polfer nelle principali stazioni della zona, le novità nel mondo scolastico con l’arrivo di nuovi reggenti e il nuovo rettore del collegio Castelli. Attenzione anche alla cronaca, con un ciclista saronnese investito a Carimate e l’appello del prevosto per una raccolta fondi a favore di Gaza.
Sono iniziati i controlli straordinari della Polfer nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure 2025”: coinvolti gli scali ferroviari di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano e Tradate.
Al via “Stazioni Sicure 2025”: pattugliamenti straordinari nelle stazioni tra Saronno, Caronno, Gerenzano e Tradate
Il prevosto di Saronno ha lanciato la proposta di una raccolta fondi cittadina per Gaza, invitando la comunità a trasformare la solidarietà in un gesto concreto.
Saronno, non solo “rumore” per Gaza: il prevosto lancia la proposta di una grande raccolta fondi cittadina
Con l’inizio dell’anno scolastico, arrivano nuovi reggenti per alcune scuole saronnesi: Musarò guiderà la Aldo Moro, mentre cambiamenti sono previsti anche a Tradate.
Scuole senza presidi, arrivano i reggenti: a Saronno Musarò alla Aldo Moro, cambiamenti anche a Tradate
Don Cristiano Mario Castelli è il nuovo rettore del collegio arcivescovile Castelli di Saronno.
Saronno, nuovo rettore per il collegio arcivescovile Castelli: è don Cristiano Mario Castelli
A Carimate, un ciclista 62enne residente a Saronno è stato investito e trasportato in ospedale per accertamenti.
Carimate: ciclista 62enne di Saronno investito in strada delle Ginestre, trasportato in ospedale
