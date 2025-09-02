Città

SARONNO – Dopo la pausa estiva, e in attesa del consiglio comunale di lunedì 8 settembre, la politica saronnese parte da dove aveva lasciato ossia l’istituzione Zerbi o meglio il suo cda.

Tra i temi della campagna elettorale e del periodo estivo, infatti, ha tenuto banco il problema legato ai centri estivi seguito dalle dimissioni del presidente dell’istituzione.

Lo scorso 27 agosto con una missiva firmata dalla sindaca Ilaria Pagani sono state chieste ai gruppo consigliari proposte di nominativi per per il consiglio di amministrazione dell’istituzione Zerbi.

Con l’obiettivo di “garantire una rappresentanza ampia e condivisa all’interno dell’organo di governo dell’Istituzione” è arriva dunque la richiesta “a ciascun gruppo consiliare di voler proporre un nominativo da sottoporre alla valutazione per la nomina nel cda”.

Entro oggi quindi dovranno arrivare i nominativi proposti che “dovranno essere accompagnati da un breve curriculum vitae che ne evidenzi le competenze ed esperienze utili al ruolo, in linea con le finalità e le attività dell’Istituzione Zerbi”.

Facile immaginare quindi che la nomina di presidente e cda arrivi entro la prossima settimana. Negli ultimi anni l’istituzione Zerbi è stata al centro di numerosi cambiamenti e novità anche sofferte tanto che nel corso della precedente consiliatura c’è anche stato un cambio di presidente.

