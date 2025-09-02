Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Colto di sorpresa dal rapido intervento della guardia giurata di SicurItalia, il ladro ha abbandonato tutta la refurtiva ed è fuggito a mani vuote. È quanto accaduto nelle prime ore di martedì 2 settembre al supermercato Conad di piazza Pertini, preso di mira da un ladro che aveva forzato una finestra per introdursi all’interno.

L’allarme antintrusione è scattato poco dopo la mezzanotte. Nel giro di appena quattro minuti una pattuglia di Sicuritalia è giunta sul posto sorprendendo il malvivente ancora all’interno. L’uomo, vistosi scoperto, è scappato lasciando cadere a terra quanto era riuscito a prendere: alcune monetine contenute nel distributore automatico di bevande calde. E’ l’unica cosa che è riuscito a prendere prima dell’arrivo del vigilantes.

Grazie alla rapidità dell’intervento, l’intero bottino è stato recuperato. Rimangono i danni alla finestra usata per entrare nel punto vendita, unica traccia del tentativo di furto.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno raccolto gli elementi utili per avviare le indagini.

