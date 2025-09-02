Limbiate

LIMBIATE – Con l’autunno torna a Limbiate l’Università delle Tre età, che anche per l’anno accademico 2025/2026 propone un ricco calendario di corsi, incontri e attività culturali, artistiche e ricreative. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si rivolge a tutti coloro che desiderano continuare a imparare, coltivare interessi e condividere momenti di socialità.

Le lezioni si terranno alla scuola Verga di via Monte Generoso 5 e si svolgeranno da lunedì 13 ottobre 2025 fino a venerdì 22 maggio 2026. Le iscrizioni apriranno a ottobre, con segreteria attiva dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

L’offerta formativa spazia da materie culturali e scientifiche a laboratori pratici, passando per attività artistiche, ricreative e di benessere personale. Tutti i dettagli e l’elenco completo dei corsi sono disponibili sul sito ufficiale: www.utelimbiate.org.

(foto archivio)

