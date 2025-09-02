Limbiate: ripartono i corsi dell’Università delle Tre Età
2 Settembre 2025
LIMBIATE – Con l’autunno torna a Limbiate l’Università delle Tre età, che anche per l’anno accademico 2025/2026 propone un ricco calendario di corsi, incontri e attività culturali, artistiche e ricreative. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si rivolge a tutti coloro che desiderano continuare a imparare, coltivare interessi e condividere momenti di socialità.
Le lezioni si terranno alla scuola Verga di via Monte Generoso 5 e si svolgeranno da lunedì 13 ottobre 2025 fino a venerdì 22 maggio 2026. Le iscrizioni apriranno a ottobre, con segreteria attiva dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.
L’offerta formativa spazia da materie culturali e scientifiche a laboratori pratici, passando per attività artistiche, ricreative e di benessere personale. Tutti i dettagli e l’elenco completo dei corsi sono disponibili sul sito ufficiale: www.utelimbiate.org.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio)
02092025