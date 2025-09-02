Politica

SARONNO – La prima adesione alla raccolta fondi lanciata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni arriva da Insieme per Crescere a Azione con le parole di Francesco Ricca.

“Esprimo a nome della lista Insieme Per Crescere e di Azione Saronno il pieno sostegno all’iniziativa annunciata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, che propone una raccolta fondi cittadina a favore di interventi umanitari concreti nella Striscia di Gaza. In un tempo in cui troppo spesso il dibattito pubblico si perde in gesti solamente simbolici e dichiarazioni ideologiche, questa proposta rappresenta un esempio virtuoso di come la vera solidarietà si esprima attraverso azioni tangibili e di reale impatto”.

E continua: “In questo spirito, trovano il nostro sostegno anche tutte le altre iniziative promosse da realtà del terzo settore attive a Saronno, che hanno scelto di contribuire in modo concreto ad alleviare le sofferenze in Palestina. Tra queste ne menzioniamo di seguito alcune per dare loro massima visibilità, ma naturalmente lo stesso vale per tutti gli altri progetti di solidarietà che la nostra città è in grado di portare avanti per questa specifica emergenza umanitaria e per tutte le altre emergenze sociali e sanitarie in corso a Saronno e nel mondo.

Il Villaggio Sos di Saronno, che partecipa al programma di adozione a distanza del Villaggio SOS di Rafah, offrendo accoglienza, assistenza sanitaria e supporto educativo ai bambini palestinesi colpiti dal conflitto.

Il Sandalo Equo e Solidale, con sede a Saronno, che sostiene cooperative palestinesi attraverso il commercio equo, promuovendo prodotti alimentari e artigianali che garantiscono reddito e dignità a contadini e artigiani locali.

Abspp odv, attiva anche sul nostro territorio, che realizza interventi diretti nella Striscia di Gaza, tra cui distribuzione di beni di prima necessità, assistenza medica e supporto agli orfani.

In questi stessi giorni, anche a livello internazionale si stanno muovendo iniziative di grande impatto, come la Global Sumud Flotilla, una flotta civile composta da oltre 50 imbarcazioni provenienti da 44 paesi, che ha preso il largo per consegnare aiuti umanitari a Gaza e rompere simbolicamente il blocco navale. Un’azione nonviolenta e coordinata che dimostra come la solidarietà possa farsi concreta anche su scala globale”.

La chiosa è nuovamente sull’impegno locale della civica e del partito: “Come Azione Saronno e come Insieme per Crescere, crediamo che il valore di un’iniziativa si misuri nella sua capacità di generare un reale cambiamento e, per questo, aderiamo in prima persona e invitiamo tutti i cittadini a partecipare con generosità e consapevolezza a queste proposte benefiche”.

—