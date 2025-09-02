Cronaca

ROVELLO PORRO – Un 26enne di origine irachena, irregolare e senza documenti, è stato fermato dai carabinieri durante un controllo stradale a Rovello Porro e deferito all’autorità giudiziaria. Per lui è stato avviato l’iter di regolarizzazione. L’episodio rientra nella vasta operazione di sicurezza messa in campo lo scorso fine settimana dalla Compagnia di Cantù, con controlli intensificati in diversi comuni del territorio e il supporto di unità cinofile e reparti speciali. Oltre 400 persone e 200 veicoli sono stati sottoposti a verifiche.

Tra i risultati più significativi: ad Appiano Gentile è stato eseguito un provvedimento di detenzione domiciliare per un 56enne condannato per guida sotto effetto di stupefacenti; a Cantù è stato denunciato un 24enne italiano di origini marocchine, pregiudicato, che aveva usato una carta di credito rubata per acquistare gratta e vinci per 136 euro.

Durante l’operazion esono stati inoltre permesso di sequestrare 75 grammi di hashish a un 30enne tunisino, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

(foto carabinieri: una unità cinofila)

