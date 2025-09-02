Città

SARONNO – Tante divise, tanti volontari e tanti cittadini hanno gremito la chiesa della Regina Pacis per l’addio a Valentino Ripamonti, figura storica del volontariato cittadino, scomparso sabato 30 agosto all’età di 78 anni. Nonostante il periodo di vacanza, nessuno ha voluto mancare per l’ultimo saluto, celebrato da don Vincenzo con la partecipazione di don Maurilio e don Luigi.

La bara, con la divisa di Valentino e coperta da un mazzo di fiori bianchi, è stata per tutta la funzione circondata da quattro rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri di Saronno. Presente anche una nutrita delegazione della polizia locale guidata dal comandante Claudio Sala e dal presidente dell’associazione Apollos, Adelfio Crivillaro. Accanto ai volontari, in chiesa c’erano anche le autorità cittadine: la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Mauro Lattuada e il consigliere comunale Gianpietro Guaglianone, che ha preso parte alla cerimonia anche in veste di alpino.

L’omelia di don Vincenzo ha ricordato la vita e i valori di Ripamonti: “Avremmo voluto ritrovarci intorno a una tavola, come amava Valentino, nella gioia e nella convivialità. Invece siamo qui a dirgli addio. Lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e nella comunità”. Il sacerdote ha sottolineato la sua fede semplice, la sua ironia e la capacità di affrontare con coraggio la malattia.

Particolarmente toccante il ricordo della nipotina Sharon, che ha letto la poesia “La morte non è niente”. A seguire è intervenuto anche un nipote, con parole che si sono trasformate in un’esortazione per tutti: vivere intensamente e mettersi al servizio degli altri, come aveva fatto lui. Emozionante il saluto delle tre figlie che hanno ricordato il contributo alla vita cittadina e l’affetto del padre e letto il messaggio del nipote Thomas.

Al termine della cerimonia è stato letto il ricordo dell’associazione Apollos dal presidente Crivillaro e quello dell’associazione nazionale carabinieri da Dario Canonici concluso da un lungo e sentito applauso. Grande commozione ha accompagnato l’uscita del feretro all’esterno, accolto dal picchetto d’onore dell’associazione nazionale carabinieri che ha circondato la bara e la famiglia in un ultimo abbraccio.

Dalla divisa sulla bara, all’abbraccio dei volontari: le immagini dell’ultimo saluto a Valentino Ripamonti

