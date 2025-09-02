Saronno, in stazione piove anche sotto le tettoie (e nei sottopassi)
2 Settembre 2025
SARONNO – Piove in stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna a Saronno, questa mattina col maltempo s’è rivista la situazione che ormai da parecchio tempo fa arrabbiare i pendolari. Goccioloni anche sotto le tettoie delle banchine, succede da un paio d’anni in casao di maltempo, le tettoie erano state danneggiata dalle grandinate di due estati fa, e ormai l’acqua filtra copiosa. Crea pozzanghere sui marciapiedi dove si attende il treno, sgoccilamenti anche sulle scale mobili, e rende impraticabili le panchine, tutte bagnate.
Anche nei sottopassi pedonali che portano i binari la solita storia, con ampie pozzanghere.
(foto: due immagini della situazione di questa mattina alla stazione di piazza Cadorna a Saronno)
