Città

SARONNO – Piove in stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna a Saronno, questa mattina col maltempo s’è rivista la situazione che ormai da parecchio tempo fa arrabbiare i pendolari. Goccioloni anche sotto le tettoie delle banchine, succede da un paio d’anni in casao di maltempo, le tettoie erano state danneggiata dalle grandinate di due estati fa, e ormai l’acqua filtra copiosa. Crea pozzanghere sui marciapiedi dove si attende il treno, sgoccilamenti anche sulle scale mobili, e rende impraticabili le panchine, tutte bagnate.

Anche nei sottopassi pedonali che portano i binari la solita storia, con ampie pozzanghere.

(foto: due immagini della situazione di questa mattina alla stazione di piazza Cadorna a Saronno)

02092025