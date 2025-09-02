Città

SARONNO – Pioggia e disagi in città. Oggi 2 settembre, dalle 9,30 il sottopassaggio di via Primo Maggio è stato chiuso a causa della pioggia e del conseguente allagamento che ha reso impraticabile il passaggio. Dopo l’attivazione del semaforo di sicurezza, la polizia locale è intervenuta rapidamente per presidiare la zona e verificare che nessun automobilista tentasse di attraversare l’area allagata.

L’ultimo episodio simile si era registrato giovedì 28 agosto, quando i violenti temporali avevano provocato la stessa situazione di criticità. Anche in quel caso l’intervento degli agenti era stato immediato per garantire la sicurezza stradale. Stessa situazione, con presidio della polizia locale anche nel sottopassaggio di via Milano.

Secondo le previsioni meteo di oggi, martedì 2 settembre, Saronno vivrà una giornata segnata da temporali alternati a schiarite, con temperature comprese tra i 17 e i 25 gradi. La polizia locale sta monitorando la situazione in modo da riaprire il prima possibile dopo gli interventi di pulizia del caso.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori Luca e Mario)

