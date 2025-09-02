Softball

BOLLATE – La vittoria sul campo dell’Mkf Bollate nella Premier cup europea di softball, disputata la scorsa settimana a Ospiate, non è stato l’unico trionfo di questa edizione. A vincere è stato anche l’impegno dei tanti volontari che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione nonostante le difficoltà.

Il maltempo, con giornate di pioggia quasi ininterrotta, ha messo a dura prova l’organizzazione e la logistica dell’evento, ma il gruppo di persone coinvolte non si è mai arreso. “Avete letteralmente reso l’impossibile possibile” sottolineano dalla società, rivolgendo un ringraziamento speciale a chi ha lavorato dietro le quinte per garantire la regolarità delle gare.

In primo piano la field crew, che ha instancabilmente sistemato i campi per renderli praticabili, ma anche il team di cucina e bar, sempre puntuale e organizzato. Fondamentale il contributo di tutti gli altri volontari: dagli speaker agli addetti allo streaming, dai ragazzi e ragazze ai tabelloni fino al personale impegnato nella gestione dei parcheggi.

Un lavoro di squadra che ha permesso non solo di far disputare la Premier cup, ma anche di mostrare ancora una volta la forza della comunità bollatese e della sua passione per il softball.

02092025