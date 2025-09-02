Softball, oggi e domani amichevoli Italia-Spagna a Caronno
2 Settembre 2025
0
CARONNO PERTUSELLA – Torna a Caronno la Nazionale italiana di softball, in questi giorni di preparazione all’Europeo di categoria che si terrà a Praga dal 7 al 13 settembre.
A partire da oggi la nazionale svolgerà sul campo di Bariola alcune sessioni di allenamento per poi sfidarsi in un paio di amichevole contro la nazionale spagnola, anch’essa in preparazione in questi giorni sui nostri campi.
Le amichevoli
Martedì 2 settembre ore 17.30.
Mercoledì 3 settembre ore 12.
Per gli appassionati, una occasione per vedere all’opera le azzurre, contro una nazionale in crescita com’è quella iberica.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio: Italia softball in azione di gioco. Una battuta della giocatrice della Rheavendors Caronno, Melany Sheldon)
03092025