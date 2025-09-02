Softball

CARONNO PERTUSELLA – Partenza col piede giusto per le Under 16 della Rheavendors Caronno nei playoff nazionali di categoria. Nel primo raggruppamento, disputato l’altro giorno sui campi di Caronno, le giovani biancoverdi hanno superato con autorità le avversarie conquistando la qualificazione al turno successivo.

La squadra caronnese ha aperto il concentramento imponendosi nettamente su Avigliana con un eloquente 12-0. Nella seconda partita Avigliana ha battuto La Loggia 9-5, lasciando così alle padrone di casa il compito di chiudere il girone. Le ragazze di Caronno non hanno mancato l’appuntamento: con un perentorio 13-0 su La Loggia hanno firmato la seconda vittoria di giornata e la qualificazione diretta al prossimo turno.

Il cammino delle Under 16 della Rheavendors proseguirà sabato 6 settembre, quando saranno di nuovo in campo per il secondo step della post season.

(foto di gruppo per la Rheavendors Caronno under 16, impegnata nel post season)

