Comasco

TURATE – Dodici bancali di prodotti destinati alle popolazioni civili coinvolte nei conflitti in Ucraina e Palestina partiranno da Turate verso i centri di raccolta nazionali. È il risultato della campagna di solidarietà che ha visto cittadini, associazioni e istituzioni del paese uniti in un gesto concreto di vicinanza.

La mobilitazione ha permesso di raccogliere alimenti, farmaci, prodotti per l’igiene personale, cartoleria e materiali per i più piccoli. Tutto il materiale è stato trasferito nei depositi centrali in Emilia Romagna, punto di smistamento verso le zone di guerra.

A sostenere l’iniziativa sono state le associazioni Aiutiamoli a Vivere, La Prima Goccia e Caritas, con il supporto del Comune di Turate e della farmacia Bruschich.

L’obiettivo, spiegano i promotori, è offrire aiuti immediati e tangibili a chi si trova a vivere le conseguenze più dure dei conflitti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09