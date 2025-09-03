Comasco

LOMAZZO – Traffico bloccato lungo l’autostrada A9 in direzione sud a causa di un incidente che si è verificato questa mattina, martedì 3 settembre, poco dopo le 9, nel tratto compreso tra lo svincolo di Lomazzo nord e l’innesto con l’A36.

Secondo le prime informazioni, un’auto si è ribaltata mentre percorreva la carreggiata verso Milano. Alla guida c’era un uomo di 51 anni che è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice verde. L’automobilista, dopo le prime cure sul posto, è stato accompagnato in via precauzionale all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Como e la polizia stradale di Novate, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi per chiarire la dinamica. Presente anche un’ambulanza Sos Appiano Gentile, attivata da Areu tramite la centrale Soreu Laghi.

La carreggiata sud dell’A9 è rimasta chiusa al traffico con conseguenti lunghe code e disagi per gli automobilisti. I tecnici autostradali hanno lavorato per liberare la corsia e ripristinare la normale viabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09