Cronaca

ORIGGIO – Mattinata difficile oggi lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto tra Lainate e il bivio con la A9, dove si sono verificati due incidenti che hanno richiesto l’intervento della polizia stradale di Novate e dei soccorritori.

Il primo episodio è avvenuto alle 11 un 59enne è rimasto ferito nel ribaltamento della sua auto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Saronno. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo.

Poco dopo, alle 13, si è registrato un altro incidente, questa volta tra auto e moto. A rimanere coinvolto un 23enne, che ha riportato traumi lievi: il giovane è stato ricoverato all’ospedale di Castellanza.

Entrambi gli episodi hanno causato rallentamenti alla viabilità lungo il tratto interessato.

03092025