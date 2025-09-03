Città

SARONNO – Non solo pentole, coperchi e fischietti: domenica 31 agosto, in piazza Libertà, durante l’iniziativa “Rumore per Gaza” è stato lanciato anche un flash mob simbolico intitolato “Le barchette di Sumud”. La proposta, che accompagna a livello nazionale la Global Sumud Flotilla, invita a realizzare piccole barche di carta decorate con i colori della bandiera palestinese e messaggi di pace, da lasciare in spazi pubblici come fontane, panchine o tavolini dei bar.

Il progetto invita chiunque a partecipare con un gesto semplice: piegare una barchetta di carta, colorarla con i simboli della Palestina, aggiungere scritte o disegni, e lasciarla in un luogo pubblico dove possa essere notata – una fontana, un tavolino, una panchina o una fermata dei mezzi. Ogni barchetta diventa così un segno visibile di solidarietà e resistenza pacifica, da fotografare e diffondere sui social con gli hashtag dedicati (#lebarchettedisu­mud, #freepalestine, #globalsumudflotilla).

Il volantino diffuso in piazza insieme a tantissime barchette già pronte da colorare e condividere, sottolinea l’importanza di usare materiali ecosostenibili e di rispettare lo spirito pacifico dell’iniziativa: “Un mare di barche, da terra al mare, per viaggiare insieme nella stessa direzione: libertà, pace, resistenza”.

Con il lancio saronnese, anche la comunità locale entra in rete con le tante città che stanno contribuendo a costruire questo messaggio corale di vicinanza alla popolazione di Gaza.

