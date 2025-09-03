Softball

CARONNO PERTUSELLA – Buon test per la Nazionale italiana élite di softball che oggi, al centro sportivo di Bariola a Caronno Pertusella, ha disputato due amichevoli contro la Spagna, ultimo impegno casalingo prima dell’Europeo in programma dal 7 al 13 settembre a Praga.

Le azzurre guidate dal manager Craig Montvidas hanno ottenuto due vittorie, entrambe in gare ridotte ai cinque inning (6-4 e 5-1). È stata l’occasione per utilizzare l’intera rosa a disposizione, ruotare le lanciatrici e provare diversi assetti in campo. Indicazioni utili per lo staff tecnico, che ha così potuto testare la squadra a pochi giorni dall’inizio della rassegna continentale.

Domani pomeriggio, giovedì 4 settembre, la Nazionale si trasferirà a Praga, dove sono previste altre due amichevoli, contro Repubblica Ceca e Spagna, prima dell’esordio ufficiale all’Europeo. Il debutto è fissato per domenica 7 settembre alle 16 contro la Germania.

(foto: Alessandra Rotondo dell’Italia, e del Saronno, in azione di gioco oggi a Bariola contro la Spagna)

