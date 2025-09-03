Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / CISLAGO – Due interventi di soccorso ieri per cadute da bicicletta tra Caronno Pertusella e Cislago. Nel primo episodio, alle 18.45 in via Uboldi di Caronno Pertusella un 12enne è rovinato a terra ed è stato assistito dai soccorritori. Dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como); non è apparso in pericolo.

Poco dopo l’alba, alle 7, in vicinale Santa Maria a Cislago, è caduto un 49enne. Anche in questo caso il quadro clinico è stato classificato in codice giallo; l’uomo è stato portato all’ospedale di Castellanza. I due interventi sono stati gestiti dalla centrale Areu Laghi. La dinamica delle cadute non è stata al momento dettagliata.

(foto archivio)

