Cronaca

COGLIATE – Controlli a tappeto l’altro giorno alla periferia di Cogliate, dove carabinieri e polizia locale hanno svolto un’operazione congiunta in orario pomeridiano.

Gli agenti hanno fermato tutti gli automobilisti di passaggio, procedendo con la verifica dei documenti personali e di circolazione, oltre che delle condizioni dei veicoli. L’attività si è protratta per alcune ore, interessando un’area di snodo particolarmente trafficata. L’iniziativa rientra nell’ambito delle operazioni di prevenzione e per la sicurezza sul territorio fra la Brianza ed il vicino Saronnese, con l’obiettivo di garantire maggiore controllo lungo le strade e monitorare eventuali situazioni irregolari.

(foto archivio: posto di blocco della polizia locale)

03092025