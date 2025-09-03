Fbc Saronno: “Complimenti all’Inox Team per il trionfo della Coppa Coppe del softball”
3 Settembre 2025
SARONNO – “Complimenti di cuore ai nostri amici del softball del presidente Massimo Rotondo per la straordinaria vittoria della Coppa delle Coppe!” Così il direttore generale Marco Proserpio e gli altri responsabili del Fbc Saronno, che si congratulano con l’Inox Team Saronno per il successo, nei giorni scorsi, ad Evry in Francia, nella competizione continentale, vincendo in finale contro le olandesi Roef.
