Cronaca

SARONNO / GERENZANO – Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito ieri sera in un incidente in via Giampiero Clerici a Gerenzano mentre si trovava a bordo di un monopattino. L’allarme è scattato alle 22: sul posto sono intervenuti i carabinieri della ìCompagnia di Saronno e un’ambulanza. Il giovane è stato soccorso in codice giallo e trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como).

Ieri mattina alle 7.30 un altro intervento a Saronno, in via Varese per l’investimento di una donna di 51 anni. Anche in questo caso si è trattato di un codice giallo, dunque con contusioni ma non in pericolo di vita: la donna è stata trasportata in ospedale a Garbagnate Milanese.

Entrambi gli episodi sono stati gestiti dalla centrale Areu, con il supporto delle forze dell’ordine per i rilievi.

(foto archivio)

04092025