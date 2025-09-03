Ieri a Saronno: l’ultimo abbraccio a Valentino. Ladro semina monete. Sottopassi allagati, tettoie colabrodo in stazione
3 Settembre 2025
SARONNO – Divise e cittadini uniti nell’ultimo abbraccio al nonno-amico Valentino Ripamonti.
Saronno, divise e cittadini uniti nell’ultimo abbraccio al nonno-amico Valentino Ripamonti
Colto di sorpresa dal rapido intervento della guardia giurata di SicurItalia, il ladro ha abbandonato tutta la refurtiva ed è fuggito a mani vuote. È quanto accaduto nelle prime ore di martedì 2 settembre al supermercato Conad di piazza Pertini, preso di mira da un ladro che aveva forzato una finestra per introdursi all’interno.
Ladro al Conad: scappa “seminando” tutte le monetine prese dalla macchinetta
Pioggia e disagi in città. Ieri dalle 9,30 il sottopassaggio di via Primo Maggio è stato chiuso a causa della pioggia e del conseguente allagamento che ha reso impraticabile il passaggio. Stessa situazione, con presidio della polizia locale anche nel sottopassaggio di via Milano.
Saronno, sottopassaggio di via Primo Maggio chiuso per allagamento. Anche quello di via Milano
Piove in stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna a Saronno, ieri mattina col maltempo s’è rivista la situazione che ormai da parecchio tempo fa arrabbiare i pendolari. Goccioloni anche sotto le tettoie delle banchine, succede da un paio d’anni in casao di maltempo, le tettoie erano state danneggiata dalle grandinate di due estati fa, e ormai l’acqua filtra copiosa.
Saronno, in stazione piove anche sotto le tettoie (e nei sottopassi)
