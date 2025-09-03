Città

SARONNO – Divise e cittadini uniti nell’ultimo abbraccio al nonno-amico Valentino Ripamonti.

Colto di sorpresa dal rapido intervento della guardia giurata di SicurItalia, il ladro ha abbandonato tutta la refurtiva ed è fuggito a mani vuote. È quanto accaduto nelle prime ore di martedì 2 settembre al supermercato Conad di piazza Pertini, preso di mira da un ladro che aveva forzato una finestra per introdursi all’interno.

Pioggia e disagi in città. Ieri dalle 9,30 il sottopassaggio di via Primo Maggio è stato chiuso a causa della pioggia e del conseguente allagamento che ha reso impraticabile il passaggio. Stessa situazione, con presidio della polizia locale anche nel sottopassaggio di via Milano.

Piove in stazione ferroviaria centrale di piazza Cadorna a Saronno, ieri mattina col maltempo s’è rivista la situazione che ormai da parecchio tempo fa arrabbiare i pendolari. Goccioloni anche sotto le tettoie delle banchine, succede da un paio d’anni in casao di maltempo, le tettoie erano state danneggiata dalle grandinate di due estati fa, e ormai l’acqua filtra copiosa.

