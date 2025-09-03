Città

SARONNO – Il saronnese Carlo Motta è di nuovo in sella alla sua bici per una nuova avventura con Bicipace, questa volta alla scoperta del Cile. Riceviamo e pubblichiamo la prima nota della sua avventura, dello scorso 27 agosto.

Buongiorno a tutte e tutti, partito il 27 sera da Malpensa per Parigi e da lì la rincorsa per il salto transatlantico verso Santiago del Cile. L’aereo entra nell’oceano all’altezza del golfo di biscaglia, poco sotto la Normandia. Lasciato a sud Santiago de Compostela dopo migliaio di km di blu, entra in america latina sorvolando la Guyana francese (Sì s’, quella dell’isola del diavolo, il carcere di “Papillon”, quel bel film con Steve McQueen e Dustin Hoffman); poco più a sud il Rio delle Amazzoni si getta nell’oceano attraverso un immenso estuario.

Poi sorvola la città di Manaus, capitale dell’Amazzonia Brasiliana, regno incontrastato di Mister No, eroe dell’omonima seria a fumetti di Sergio Bonelli. E qui ho gia dichiarato gran parte della mia influenza culturale. Mi entusiama all’inverosimile osservare la rotta dell’aereo e il planisfero dove sembra proprio di vedere la luce che rincorre il buio. Fa impressione sapere che Marilena è a Delhi a non so quante migliaia di km di distanza, fuori dal finestrino è notte piena mentre per lei è giorno avanzato, ben 9.5 ore “avanti”.

Mi appassionano questa visioni, sarà perché dall’alto non cogli tutte le miserie della specie a cui apparteniamo. Dopo la macchia verde della foresta amazzonica il marrone chiaro della sabbia e il bianco dei salar. Nel posto a fianco è seduta una signora cilena e attacchiamo bottone. Nel 1973 avrà avuto più o meno 20 anni. Chissà come l’ha segnata l’11 settembre di quell’anno? cosa ha subito, patito o fatto patire.

Tra le citta di Calama e Antofagasta l’aereo viaggia parallelo alla costa e dal finestrino destro, ovest, si vede l’oceano , o meglio si vedrebbe se non fosse buio. Dall’altro lato sono scomparse le luci è iniziato il buio pesto del deserto. Nel mirino del pilota, a 600 km, c’è Valparaiso e poco più all’interno Santiago. Ad est troneggia l’Aconcagua, che è la cima più alta del continente, nonché una delle sette cime che tanto appassionano gli alpinisti. Albeggia e sotto di noi scorre la cordillera della costa. Atterriamo a Santiago passando.tra una cima e l’altra in mezzo ad un tappeto di nubi. A terra fa freddo e c’è una discreta nebbiolina.

Prendo un nuovo volo per Calama.

Sotto la fusoliera sfila la cordillera della costa, formata da cime più basse delle Ande e arrotondate; è solcata da grandi vallate che non vedono acqua da sempre. I colori passano tutto lo scibile dei marroni, gialli ocra e rossastro e, incredibile, anche tracce di neve che pare fresca. Gli unici insediamenti umani sono i vasti campi di pannelli solari che si alternano a miniere a cielo aperto.