LAZZATE – Momenti di apprensione questa mattina, martedì 3 settembre, in via Gianfranco Miglio per un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un uomo di 64 anni. L’operaio stava lavorando da alcuni metri di altezza quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato da una scala.

L’allarme è scattato attorno alle 7.45 lanciato dai colleghi dell’uomo che presenti sul posto sono accorsi sul posto e hanno presto le prime cure all’operaio. Sul posto si sono portati rapidamente i soccorritori della Croce rossa di Saronno e un’automedica. Dopo le prime cure, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

In via Gianfranco Miglio sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza, gli agenti della polizia locale di Lazzate e i carabinieri della compagnia di Seregno per la messa in sicurezza e i rilievi di legge. Come previsto in questi casi, sono stati allertati i tecnici di Ats per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

