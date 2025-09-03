iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Due giorni di cammino per la pace passeranno dal borgo lungo la Via Francisca: la “Local March for Gaza” arriverà venerdì 5 e sabato 6 settembre, nel percorso da Varese a Castellanza (34 chilometri in due tappe). Obiettivo: chiedere il cessate il fuoco, lo stop all’esportazione di armi verso Israele e l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, con una petizione che sarà consegnata a fine ottobre al Presidente della Repubblica.

Promuove l’associazione “In cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno”, guidata da Ferruccio Maruca: “Qui non è da sostenere una o l’altra parte, ma far capire che di fronte a quanto succede a Gaza non si può accettare questo modo di affrontare la relazione tra due popoli”. L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale ideato da Alberto Conte e dal Movimento Lento: “Una marcia così è di tutti e per tutti: servono passi, ascolto e responsabilità”.

Programma. Venerdì 5 partenza da piazza Monte Grappa a Varese alle 9, pranzo al sacco e arrivo previsto a Castiglione Olona intorno alle 15. Per la notte sono disponibili 20 posti nell’ostello del pellegrino a Gornate Superiore. Sabato 6 ripartenza dal centro storico alle 9, sosta con pranzo al sacco all’approdo Calimali e arrivo a Castellanza verso le 16. In entrambe le tappe è possibile il rientro con mezzi pubblici.

Lungo il percorso i camminatori chiederanno un incontro agli amministratori locali e raccoglieranno firme, in uno spirito rigorosamente nonviolento e aperto a tutti.

