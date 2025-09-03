Altre news

CISLAGO – TRADATE – Con una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, la giornalista Francesca Senette, cresciuta a Cislago e nata a Tradate, ha voluto ricordare Emilio Fede dopo la notizia della sua scomparsa. A riportarlo è La Repubblica, che ha raccolto numerosi commenti sul celebre ex direttore del Tg4.

Figura centrale del giornalismo televisivo italiano per decenni, Emilio Fede ha legato il proprio nome a diversi telegiornali, in particolare al Tg4, che ha diretto per oltre vent’anni. Un ruolo che lo ha reso tra i volti più riconoscibili del panorama mediatico, spesso al centro di polemiche, ma anche punto di riferimento per molti giovani cronisti che hanno mosso i primi passi sotto la sua guida.

Senette ha condiviso una storia che rimanda al messaggio scritto lo scorso giugno per il 94esimo compleanno di Fede: “Ciao direttore quello che dovevo dirti l’ho scritto qui in giorno del tuo compleanno“.

Ecco il post condiviso il 24 giugno compleanno del direttore scomparso ieri

