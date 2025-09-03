Città

SARONNO – “Domenica torna Sport al centro la manifestazione dedicata alle associazioni cittadine. Un’occasione per bimbi e ragazzi di conoscere la ricca proposta cittadina di Saronno con tante proposte ed attività. Una vetrina importante per scegliere il proprio sport per la stagione magari conoscendo nuove realtà e discipline”. Con queste parole l’assessore allo sport Mauro Lattuada presenta l’evento che animerà il centro storico domenica 7 settembre. “È la mia prima Sport al centro da assessore e ovviamente sarò presente. Sarà un’occasione per salutare e vedere le diverse realtà sportive della città incontrandole tutte e vedendole in azione dopo queste prime settimane da assessore”.

Le vie della zona a traffico limitato – piazza Libertà, corso Italia, piazza del Mercato e le strade vicine – si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto. Circa trenta associazioni sportive cittadine allestiranno stand informativi, aree dimostrative e campi da gioco dove tutti potranno provare le diverse discipline.

Per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni sarà possibile ritirare al punto informazioni del Nucleo Sport il “passaporto dello sportivo” che darà diritto a un piccolo omaggio. Tra le novità di quest’anno c’è la proposta del Moto Club Saronno, che organizzerà l’”11° Corso Hobby Sport”: un corso gratuito di mini-moto da strada per minori, attivo dalle 9 alle 18 in piazza del Mercato.

La manifestazione è in programma per tutta la giornata di domenica 7 settembre, dalle prime ore del mattino fino alla sera. In caso di maltempo sarà rinviata a domenica 14 settembre.

QUI LE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LA KERMESSE

