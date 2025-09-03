Lombardia

MONZA – Giuseppe Redaelli, presidente dell’autodromo di Monza, insieme al neo presidente eletto di Aci Geronimo La Russa, al presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, al generale Tullio Del Sette (commissario straordinario Aci), al commissario ministeriale Giovanni Tombolato, al sindaco di Monza Paolo Pilotto e all’assessore allo sport del comune di Monza Martina Riva, ha presentato ufficialmente alla stampa il gran premio d’Italia di Formula 1, in programma dal 5 al 7 settembre.

Nel suo intervento, Redaelli ha evidenziato il record di biglietti venduti e pacchetti hospitality, che supereranno i numeri del 2024. Ha inoltre illustrato i lavori realizzati sulle infrastrutture: nuovi attraversamenti pedonali, tribune con accessi privilegiati e parcheggi dedicati ai portatori di handicap, con il supporto del Ferrari club di Caprino Bergamasco. Sono previsti 36 videowall lungo il circuito e distributori di acqua gratuita installati grazie a Brianzacque.

Importante anche la parte solidale: 120 volontari recupereranno circa 3 tonnellate di cibo che, al termine del weekend, saranno redistribuite alle famiglie in difficoltà. Confermata la presenza di PizzAut come fornitore ufficiale del paddock.

Il commissario straordinario Del Sette ha ricordato i danni subiti dal parco di Monza nel luglio 2023, annunciando la piantumazione di nuovi alberi, incluso uno dedicato a san Francesco. Restano da reperire ulteriori fondi ministeriali per il restauro dell’anello di alta velocità e per il museo a esso collegato.

La Russa ha sottolineato il contributo dell’automobil club alla sicurezza dell’autodromo e ha ricordato due anniversari: il terzo posto di Niki Lauda al gp di Monza 1975, che gli valse il titolo mondiale con la Ferrari, e la vittoria di Gastone Brilli-Peri con l’Alfa Romeo P2 il 6 settembre 1925.

Tutti i promoter internazionali si ritroveranno a Monza per discutere con Liberty Media e Foa il futuro calendario delle gare. Il sindaco Pilotto e l’assessore Riva hanno ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro a tutela di oltre 300 mila spettatori.

Il presidente Fontana ha esaltato l’affidabilità di Monza e della Lombardia, già proiettate verso le olimpiadi invernali 2026. In videoconferenza sono intervenuti Stefano Domenicali, presidente e ceo di Formula 1, e il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha confermato i fondi per i lavori infrastrutturali e la permanenza del gran premio fino al 2031.

Il protocollo d’intesa è stato firmato subito dopo tra Fontana e Del Sette. Anche quest’anno verrà consegnato l’“Anello della Regina”, gioiello realizzato a mano dal maestro Guido Guzzi di Villasanta.

Tutto è pronto: si attende un weekend di sole, entusiasmo e sport.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09