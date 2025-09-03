Città

SARONNO – Giornata di festa per Aurelio Legnani, conosciuto da tanti come il partigiano “Gatto”, che oggi mercoledì 3 settembre compie 99 anni. Nato nel 1926, è una delle figure simbolo della Resistenza e continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità e per le nuove generazioni.

L’Anpi Saronno ha voluto rivolgergli un augurio speciale con un messaggio carico di stima e affetto: “Quest’anno sono tanti: 19 + 80 = 99 anni. Auguri partigiano Gatto”. Una formula che richiama i numeri della sua lunga vita e della sua esperienza di combattente per la libertà.

Aurelio Legnani, nato a Saronno il 3 settembre 1926, è stato partigiano durante la Resistenza italiana. Con il nome di battaglia “Gatto” ha fatto parte della 183ª Brigata Garibaldi, V Distaccamento saronnese (SAP). Dal 1943 al 1945 ha partecipato alle attività clandestine, iniziando con la distribuzione di volantini in fabbrica e poi entrando nella lotta armata fino alla Liberazione. Terminata la guerra ha lavorato come operaio, ma non ha mai smesso di trasmettere i valori della Resistenza. Negli anni è stato protagonista di numerosi interventi pubblici a Saronno: dalle celebrazioni del 25 aprile agli incontri con gli studenti nelle scuole. E’ stato protagonista anche con una candidatura politica, con l’obiettivo di portare avanti la memoria e il messaggio della lotta partigiana.

Il messaggio di auguri di Anpi è accompagnato da una poesia di Gianni Rodari, che richiama il valore della pace e della memoria, e si chiude con il saluto partigiano “Bello ciao!”.

Gli antifascisti saronnesi si stringono attorno a lui per celebrare questo traguardo importante, sottolineando come il suo esempio continui a trasmettere i valori della Resistenza e della Costituzione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09