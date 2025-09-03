Cronaca

SARONNO – Un’altra serata movimentata in piazza Cadorna, davanti alla stazione di Saronno centro, dove ormai non si contano più gli episodi di violenza. Domenica sera, tra le 22 e le 22.30, la quiete della zona è stata interrotta da una lite scoppiata nei pressi dello scalo.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, protagonisti dell’episodio sarebbero stati due uomini: uno poco più che ventenne e l’altro sulla quarantina. Inizialmente si sarebbero affrontati a parole, con un diverbio acceso che ha attirato l’attenzione dei presenti. Nel giro di pochi minuti, però, la discussione è degenerata e dalle urla si è passati alle mani, trasformando il litigio in una vera e propria aggressione in strada.

La scena non è passata inosservata a chi si trovava nei dintorni, con diversi avventori dei locali costretti ad allontanarsi per evitare conseguenze. Un episodio che riaccende i riflettori sulla situazione della zona della stazione, già più volte teatro di risse, liti e momenti di tensione nelle ore serali e notturne.

(foto archivio)

03092025