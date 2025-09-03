Città

SARONNO – Con settembre prende ufficialmente il via la nuova stagione sportiva alla piscina comunale di via Miola, gestita da Saronno Servizi. Un appuntamento sempre molto atteso, che ogni anno raccoglie grande apprezzamento e adesioni da parte di famiglie, ragazzi e sportivi, grazie a un’offerta completa e alla professionalità dello staff.

Il calendario delle iscrizioni prevede date differenziate per residenti e non residenti, così da favorire una gestione ordinata e garantire la massima attenzione a tutte le fasce d’età.

Acquaticità neonatale: giovedì 4 settembre (residenti dalle 9 alle 12; non residenti dalle 14.30 alle 19).

Adulti e fitness: iscrizioni sempre aperte fino a esaurimento posti.

La nuova stagione si annuncia ricca di sport, divertimento e attività pensate per tutti: dai più piccoli alle famiglie, fino ai corsi di fitness e benessere in acqua dedicati agli adulti. L’obiettivo è quello di garantire qualità e attenzione alle esigenze di ogni utente.

Per ulteriori informazioni e per la modulistica è possibile consultare i canali ufficiali della piscina oppure rivolgersi direttamente alla segreteria dell’impianto in via Miola.

