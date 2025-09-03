Città

SARONNO – Sarà un fine settimana speciale quello della prima domenica di settembre a Saronno. La data coincide con la canonizzazione del beato Carlo Acutis e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si prepara ad accogliere fedeli e devoti con una serie di appuntamenti intensi di preghiera e condivisione.

Dal 5 al 7 settembre si svolgerà il triduo in onore del beato, a cui è dedicata la “Cassetta della Posta” che raccoglie richieste, preghiere e testimonianze da tutta Italia. Ogni giorno alle 17.20 è prevista l’esposizione solenne della Reliquia, l’affidamento dei messaggi, la recita del rosario e alle 18 la celebrazione della Messa con la preghiera del triduo, guidata da don Massimiliano Bianchi, missionario della misericordia nominato da papa Francesco.

I temi dei tre giorni saranno: “il dolore” (venerdì 5), “l’attesa” (sabato 6) e “la Gloria!” (domenica 7).

Domenica 7 settembre, giorno della Canonizzazione, è previsto anche un evento speciale al mattino: alle 11.15 l’Esposizione solenne della reliquia e il canto del Te Deum, seguito dalla Messa Solenne alle 11.30. Al termine, sarà possibile partecipare al gesto del bacio della reliquia del Santo.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Santuario: chiesadisaronno.it

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09