Primo piano

SARONNO – In vista della manifestazione Sport al Centro, in programma domenica 7 settembre, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità e alla sosta in centro città per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

Dalle 7 alle 20 di domenica in piazza Mercanti sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Nella stessa piazza, tra le 9 e le 18, scatterà anche il divieto di transito, con l’unica eccezione dei veicoli utilizzati dagli organizzatori.

Ulteriori limitazioni riguarderanno diverse zone centrali. Dalle 9 alle 20 non sarà possibile parcheggiare, sempre con rimozione forzata, in via Roma (nel tratto tra via Manzoni e piazza Libertà), in piazza De Gasperi, piazza La Malfa, vicolo del Caldo, piazza Schuster e vicolo Pozzetto.

Dalle 12 alle 20, inoltre, entrerà in vigore il divieto di circolazione veicolare in un’area più ampia che comprenderà via Roma (nel tratto tra via Manzoni e piazza Libertà), piazza Libertà, corso Italia (tra piazza Libertà e via San Giuseppe), piazza Avis, piazza De Gasperi, piazza La Malfa, vicolo del Caldo, piazza Schuster, vicolo Pozzetto, via Portici e piazza Indipendenza.

Le misure rientrano nel piano di sicurezza predisposto per lo svolgimento della giornata dedicata allo sport e alla socialità nel cuore della città.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09