iltra2

TRADATE – La chiesetta della Madonna delle Vigne tornerà al centro della vita delle comunità di Abbiate Guazzone e Tradate, con l’annuale festa. Si tratta di tre giorni in cui fedeli e non potranno ritrovarsi nel piccolo santuario, immerso nel verde, per momenti di cultura e di divertimento.

Si inizia mercoledì 3 settembre alle 21, con il concerto inaugurale con il trio formato da Elisa Ghezzo, Alessandra Molinari e Giuseppe Lanni. In programma classici, brani della tradizione spagnola e musiche del Novecento.

Venerdì 5 settembre la seconda parte del programma, quando, alle 20.30, si terrà la proiezione del film d’animazione “Il principe d’Egitto“ nel piazzale del santuario.

Le celebrazioni si concludono domenica 7 settembre con un programma più fitto per la giornata. Alle 11 la Santa messa animata dai canti della corale Santa Cecilia e accompagnata dal concerto delle campane. Al termine, benedizione di pani e uva. Seguirà un momento conviviale con gli alpini. Alle ore 15.30, caccia al tesoro organizzata dal gruppo scout. A seguire ci sarà la recita del rosario con la statua di Maria Ausiliatrice, alle 16. Si continua alle 16.30 con attività per i più piccoli, come il laboratorio e spettacolo di bolle di sapone con Luca Pettinato. Dopo le 17, l’intrattenimento musicale con la fisarmonica di Luca Bellini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09