iltra2

TRADATE – Con settembre è ripartito il progetto di presidio coordinato nelle stazioni ferroviarie e nelle aree sensibili della provincia, promosso dalla Prefettura di Varese con il sostegno di Regione Lombardia. Coinvolti i comandi delle polizie locali di Busto Arsizio, Saronno, Tradate, Castellanza, Caronno Pertusella, Fenegrò e Gerenzano.

L’obiettivo è rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, prevenendo e reprimendo comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano. I controlli riguardano non solo le stazioni, ma anche le fermate del trasporto pubblico. A Tradate i pattugliamenti toccano la stazione ferroviaria, il capolinea dei bus e il parco Pineta.

L’attività straordinaria proseguirà per diversi mesi: lo scorso anno sono stati effettuati oltre 120 servizi per un totale di 900 ore/uomo di lavoro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

03092025