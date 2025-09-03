Turate, lavori stradali per tutta la settimana
3 Settembre 2025
0
TURATE – Da ieri e per tutta la settimana, condizioni meteo permettendo, verranno eseguiti i lavori di asfaltatura nei seguenti tratti:
Via Mazzini dall’intersezione con via Volontari del Sangue fino all’incrocio con via Cadorna.
Via Roma dall’intersezione con via Da Vinci fino alla stazione.
Viabilità in via Mazzini In questo tratto sarà istituito divieto di transito. Le auto provenienti dal sottopasso di Gerenzano potranno accedere in via Fermi. I pullman Fnma transiteranno anch’essi per via Fermi, saltando la fermata di via Cadorna (fronte civico 32).
Viabilità in via Roma Nel tratto interessato dai lavori sarà garantita la circolazione in entrambe le direzioni, regolata da senso unico alternato.
“Si invita tutta la cittadinanza – dicono dal Comune – a prestare la massima attenzione e a mantenere una velocità moderata nelle zone interessate dai lavori”.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto Comune Turate: le vie interessate dai lavori)
02092025